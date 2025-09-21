Analisi Istat, Codacons: sei anni di rincari e crolli dei prezzi

Negli ultimi sei anni il mercato italiano ha registrato forti oscillazioni nei prezzi al dettaglio, con settori caratterizzati da rincari significativi e altri da ribassi consistenti. A evidenziarlo è un’analisi del Codacons basata sui dati Istat che confronta i listini del 2019 con quelli attuali.

Il comparto più colpito dagli aumenti è la gioielleria, con un incremento dell’80,1%. Alla base di questo dato vi è soprattutto l’andamento dell’oro, salito dai circa 1.500 dollari l’oncia del 2019 agli attuali 3.300, pari a una crescita del 120%, determinata da fattori geopolitici e dalla crisi economica.

A seguire si colloca l’energia elettrica nel mercato libero, che registra un +60,4%, incidendo in maniera rilevante sulle spese delle famiglie. Tra i beni e servizi con maggiori rialzi figurano il burro (+59,7%), i pacchetti vacanza nazionali (+58,2%), i voli aerei, con un +50,3% sulle tratte interne e +46,2% su quelle europee, e l’olio d’oliva (+52%). Aumenti oltre il 50% interessano anche gas, cacao, riso e frutta stagionale come pesche, nettarine, albicocche e ciliegie.

Sul fronte opposto, i prezzi più in calo sono quelli della tecnologia. Gli smartphone segnano una riduzione del 55%, seguiti da schede di memoria (-37,6%), elettrodomestici per la pulizia come gli aspirapolveri (-33%), pc portatili e tablet (-14,6%). Flessione anche per test di gravidanza e dispositivi contraccettivi (-12,9%) e per il vino di qualità (-5,9%).

“Questa fotografia dimostra come le famiglie italiane siano schiacciate da un doppio binario: da un lato beni di prima necessità e servizi energetici con aumenti vertiginosi, dall’altro tecnologia e prodotti non essenziali che diventano più accessibili” ha dichiarato Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale Codacons, aggiungendo: “Chiediamo al Governo di intervenire subito con misure concrete per tutelare il potere d’acquisto e contenere i rincari che colpiscono quotidianamente milioni di cittadini”.

👁 Articolo letto 143 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.