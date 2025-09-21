Ritrovato morto a Patti il 71enne Bisazza scomparso da Santa Lucia

È stato rinvenuto privo di vita Letterio Bisazza, 71 anni, residente a Santa Lucia del Mela, di cui non si avevano notizie da mercoledì scorso. L’uomo era scomparso dopo essersi allontanato dalla propria abitazione senza fare ritorno. Il corpo è stato individuato nelle vicinanze di un’area di rifornimento carburante, in località Madoro, a Patti, intorno a mezzogiorno. Il ritrovamento è avvenuto grazie a una segnalazione giunta alle autorità.

Le ricerche, iniziate subito dopo la scomparsa, si erano concentrate nella zona in cui Bisazza aveva lasciato la sua automobile. Per quattro giorni Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e Corpo Forestale hanno operato per localizzarlo, con il supporto di cittadini che avevano risposto agli appelli diffusi dall’amministrazione comunale. Quest’ultima, rimasta costantemente accanto alla famiglia, aveva invitato la popolazione a fornire ogni informazione utile.

Secondo le prime ricostruzioni, lo stato di salute precario dell’uomo potrebbe aver causato un disorientamento, portandolo ad allontanarsi. Tuttavia, sarà necessario accertare le cause effettive del decesso.

La notizia del ritrovamento è stata comunicata alla famiglia poco dopo il recupero del corpo, provocando forte dolore nella comunità di Santa Lucia del Mela, che nei giorni precedenti aveva seguito con apprensione gli sviluppi delle ricerche. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, personale del 118 e Vigili del Fuoco.

