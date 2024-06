Aggredito operatore sociosanitario al Papardo, gravi lesioni

Un grave episodio di violenza ha colpito ieri mattina un operatore sociosanitario dell’ospedale Papardo. Il dipendente è stato brutalmente aggredito dal figlio di un paziente anziano, riportando seri traumi tra cui un trauma cranico, un trauma facciale e la frattura di un dente. La diagnosi è stata confermata dal referto del pronto soccorso effettuato questa mattina.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione è avvenuta nel reparto dove lavora l’operatore sociosanitario, accusato dal figlio del paziente di aver risposto in modo sgarbato al padre il giorno precedente. Tuttavia, questa versione dei fatti è stata fermamente negata dalla vittima. Durante la mattinata di ieri, l’anziano avrebbe indicato al figlio l’operatore sociosanitario, scatenando così la reazione violenta dell’uomo, che ha colpito ripetutamente il lavoratore. L’aggressore, subito dopo aver commesso il fatto, è riuscito a fuggire dall’ospedale facendo perdere le sue tracce. Sul luogo sono intervenuti immediatamente gli addetti alla vigilanza e un agente della polizia del posto fisso.

In merito all’accaduto, Livio Andronico, segretario generale della Uil-Fpl di Messina, ha dichiarato: “Un fatto gravissimo che dimostra come i nostri appelli siano caduti nel vuoto. I lavoratori del comparto sanitario sono continuamente esposti a rischi per la propria incolumità per l’eccessivo carico di lavoro e soprattutto perché non vi è un servizio di vigilanza adeguato. Esprimo a nome di tutta la Uil-Fpl di Messina la nostra solidarietà e annuncio la costituzione di parte civile contro l’aggressore. Mi auguro che lo stesso Papardo assuma una posizione netta contro questo fatto di una gravità assoluta”.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo