Arrestato 40enne a Messina per armi e munizioni modificate

Nell’ambito delle attività di controllo territoriale predisposte dal Questore Annino Gargano, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni, originario di Messina, per il reato di detenzione illegale di armi alterate e munizioni. L’operazione si è svolta nel rione Taormina, una zona ad alta incidenza criminale, dove negli ultimi giorni sono stati effettuati controlli mirati dagli agenti della Squadra Mobile e della Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo (SISCO).

Durante una perquisizione personale, estesa anche al veicolo guidato dal sospettato, i poliziotti hanno scoperto un’arma nascosta. La pistola, rinvenuta nel vano sotto il freno a mano dell’automobile, era una semiautomatica a salve modificata artigianalmente. L’arma era caricata con un caricatore contenente cinque cartucce, anch’esse modificate attraverso l’applicazione di un’ogiva in metallo. A seguito del ritrovamento, l’arma è stata immediatamente sequestrata dagli agenti.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, sotto la direzione del Dott. Antonio D’Amato, ha portato all’arresto dell’uomo, il quale è stato condotto in carcere e rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori sviluppi del caso. La pistola sequestrata è stata affidata alla Polizia Scientifica per eseguire gli accertamenti necessari a chiarire ulteriori dettagli sulla sua modifica e provenienza.

