68enne colto da infarto a Salina, salvato dalla Guardia Costiera

Corsa contro il tempo e coraggio nella delicata operazione di salvataggio di un turista colto da infarto in barca a Salina.

Turista colpito da infarto in barca a Salina: intervento tempestivo dell’elisoccorso e salvataggio coordinato dalla Guardia Costiera. Trasferito all’ospedale “Papardo” di Messina per cure specialistiche.

Un drammatico episodio si è verificato oggi nell’isola di Salina. In una tranquilla giornata in barca con la sua famiglia, un turista di 68 anni è stato colto da un improvviso infarto. La rapida reazione dei familiari ha permesso di chiamare i soccorsi in tempo.

La situazione ha richiesto una risposta tempestiva e coordinata. La Guardia Costiera, impegnata in un’operazione di pattugliamento delle acque delle Eolie, è stata allertata dalla richiesta di soccorso. Il gommone della delegazione di spiaggia di Santa Marina Salina è stato inviato immediatamente sul posto.

Gli operatori della Guardia Costiera hanno raggiunto la barca in cui il turista versava in condizioni critiche e dopo averlo stabilizzato sul gommone, è stato trasportato al porto, dove un’ambulanza era pronta ad accoglierlo. Tuttavia, date la gravità della situazione e la necessità di cure specialistiche, è stato deciso di richiedere l’intervento dell’elisoccorso.

L’elicottero ha effettuato un delicato trasferimento a Messina, consegnando il paziente all’ospedale “Papardo”. Qui, il personale medico ha preso in carico il turista, lavorando incessantemente per garantirgli le cure necessarie al suo stato. La rapidità e l’efficacia dell’intera operazione hanno sicuramente contribuito a salvare la vita di quest’uomo.

