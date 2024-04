Controlli stradali a Messina con Autovelox e Dispositivo Scout

La Polizia Municipale di Messina ha avviato una serie di controlli intensivi per garantire il rispetto delle norme del codice stradale e la sicurezza dei cittadini. L’operazione, che prevede l’impiego di autovelox e del dispositivo “scout”, sarà attiva dal 22 al 27 aprile 2024.

I servizi di controllo della velocità con autovelox mirano a prevenire gli incidenti stradali e saranno svolti su diversi assi viari cruciali della città. Tra le aree soggette a monitoraggio vi sono la Strada Statale 114 a Giampilieri, la Strada Statale 113 in varie località, i viali Boccetta e Gazzi, e numerose altre vie urbane.

Il dispositivo “scout”, invece, sarà impiegato per il rilevamento delle infrazioni relative ai divieti di sosta. Le zone sotto osservazione includono tratti della Strada Statale 114, via Marco Polo, viale S. Martino, via Industriale, via La Farina, piazza Duomo, e molte altre.

La Polizia municipale ha ribadito l’importanza del rispetto dei limiti di velocità e delle norme sulla sosta, evidenziando il ruolo cruciale che tali comportamenti giocano nella prevenzione degli incidenti stradali e nella tutela della sicurezza pubblica.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo