Annunciata la disponibilità di Razza: elezioni europee in vista

Ruggero Razza, ex assessore regionale, ha annunciato la sua disponibilità a candidarsi con Fratelli d’Italia per le elezioni europee, con l’obiettivo di influenzare il cambiamento dell’Unione Europea. Razza ha sottolineato l’importanza dei prossimi cinque anni per l’Italia e per la Sicilia, auspicando un maggiore ruolo dell’isola nel contesto del Mediterraneo.

Ha ringraziato i suoi sostenitori per il sostegno ricevuto e ha espresso gratitudine per l’amicizia dimostrata. L’annuncio è stato accolto con attenzione, in quanto potrebbe influenzare il panorama politico sia a livello nazionale che regionale.

