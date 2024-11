Aggredisce coinquilini e Polizia, arrestato 25enne a Catania

Un giovane di nazionalità gambiana di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania in seguito a un grave episodio di violenza avvenuto presso la sua abitazione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe minacciato i suoi coinquilini con un coltello, causando il panico all’interno dell’appartamento condiviso.

L’allarme è stato lanciato da uno dei coinquilini, un ragazzo di origine nigeriana, che è riuscito a uscire di casa per chiedere aiuto, contattando il Numero Unico di Emergenza 112. Il secondo coinquilino, un giovane senegalese, per mettersi in salvo, si è rifugiato nella cucina chiudendosi all’interno. In pochi minuti, la squadra Volanti della Questura di Catania è intervenuta sul posto, trovando il giovane gambiano all’interno della sua stanza, seduto sul letto e con il coltello ancora in mano.

Nonostante le ripetute richieste degli agenti di disarmarsi, l’uomo ha dapprima lasciato cadere l’arma, salvo poi riprenderla e tentare un attacco improvviso nei confronti dei poliziotti. Gli agenti, a questo punto, hanno dovuto fare uso del taser per immobilizzarlo e metterlo in sicurezza. L’arma, un coltello di circa 30 centimetri, è stata sequestrata come prova dell’aggressione.

L’individuo è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, imponendo al giovane i domiciliari, con l’obbligo del braccialetto elettronico per monitorare i suoi spostamenti.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁