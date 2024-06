Schifani, successo elettorale di Forza Italia in Sicilia

Renato Schifani, presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia, ha espresso grande soddisfazione per i risultati elettorali ottenuti dal partito in Sicilia. Secondo Schifani, la Sicilia ha dimostrato ancora una volta di essere un “storico bacino di consensi” per Forza Italia, raggiungendo il 23% dei voti nella regione. Questo dato rappresenta circa il 16% del totale nazionale, contribuendo con almeno un punto e mezzo percentuale all’eccellente risultato complessivo del partito a livello nazionale.

Schifani ha sottolineato che questi numeri confermano Forza Italia come il “naturale punto di incontro dei moderati di ispirazione liberale ed europeista”. Il numero di preferenze ricevute dai candidati e dalle candidate della lista dimostra il loro impegno e radicamento, mentre i numerosi voti espressi semplicemente sul simbolo del partito indicano un voto di opinione che apprezza la storia politica iniziata da Silvio Berlusconi e proseguita oggi con il lavoro del segretario Antonio Tajani.

Il presidente ha inoltre evidenziato le nuove responsabilità derivanti da questi risultati, che impongono un maggiore impegno per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle comunità. Schifani ha dichiarato: “Tutto questo vuol dire ulteriori responsabilità, vuol dire ancora maggiore impegno per dare risposte ai nostri cittadini e alle nostre comunità”.

Infine, Schifani ha sottolineato l’importanza di dare voce e rappresentanza alle istanze dei cittadini, delle imprese, della società civile e delle famiglie, riconoscendo il valore del lavoro svolto finora e l’impegno a mantenere le promesse fatte. Questi risultati sono visti come un segno di apprezzamento per l’operato del partito e un incoraggiamento a proseguire sulla stessa strada.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo