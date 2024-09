Parcheggiatore abusivo: “Non vi avvicinate perchè vi ammazzo”

Un uomo di 41 anni, di nazionalità marocchina e con precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato mentre svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivo in piazza Turi Ferro a Catania. Durante il controllo, l’uomo ha reagito violentemente agli agenti della squadra Volanti che stavano verificando i suoi documenti di identità.

L’individuo ha mostrato immediata ostilità quando i poliziotti si sono avvicinati per il controllo, ritenendo, apparentemente, che la loro presenza fosse un disturbo per la sua attività illegale. Un secondo parcheggiatore abusivo, presente sul posto, è riuscito a fuggire evitando il controllo degli agenti.

Nel corso dell’intervento, il 41enne ha lanciato insulti e minacce verso i poliziotti, gridando frasi offensive come “andate via sbirri di merda. Non vi avvicinate perché vi ammazzo”. Nonostante i tentativi dei poliziotti di calmare la situazione, l’uomo è passato dalle minacce all’aggressione fisica. A questo punto, i poliziotti hanno fatto uso del teaser per cercare di immobilizzarlo. Nonostante ciò, il soggetto ha continuato a opporre resistenza, colpendo uno degli agenti con un pugno alla spalla.

Il pregiudicato è stato così arrestato per violenza, minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Anche durante il trasferimento in auto, l’uomo ha continuato a opporsi, danneggiando il veicolo della polizia.

Dopo essere stato informato il Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato condotto in carcere, una volta completati gli adempimenti di rito.

