Sequestrati nel palermitano 183.712 prodotti senza marchio CE

Nella provincia di Palermo, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno effettuato una serie di controlli rivolti alla verifica del rispetto delle norme legate al commercio e alla vendita di prodotti, con particolare attenzione alla sicurezza del consumatore. Durante quattro distinte operazioni condotte presso gli esercizi commerciali situati a Campofelice di Roccella, Bagheria, Cefalù e Lercara Friddi, gli effettivi di Termini Imerese, Bagheria, Cefalù e Corleone hanno identificato e sequestrato un totale di 183.712 articoli.

Questi prodotti, tra cui accessori personali, articoli per la casa, materiale elettrico, giocattoli e decorazioni legate alle festività di Halloween e Natale, erano privi delle necessarie indicazioni in italiano, come previsto dalla legge in materia di etichettatura e sicurezza. Inoltre, mancava il marchio CE, simbolo essenziale che attesta la conformità del prodotto agli standard di sicurezza europei. Gli esercenti dei quattro negozi hanno ricevuto sanzioni amministrative in base al Codice del Consumo, con un totale che può raggiungere i 110 mila euro. Infine, sono stati informati alla Camera di Commercio per le ulteriori azioni necessarie.

