A Catania, sanzionati dalla Polizia per escursioni non autorizzate

Nell’ambito delle attività di controllo portuale, l’Ufficio Polizia di Frontiera di Catania ha attuato specifici servizi volti alla prevenzione dei reati, in particolare quelli di natura predatoria, all’interno dell’area portuale. Durante queste operazioni, il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria dello “Scalo Marittimo” ha sanzionato amministrativamente diversi individui, tra cui molti con precedenti penali.

Questi soggetti, posizionati nel percorso pedonale che collega la Stazione Marittima con il centro città, sono stati sorpresi mentre proponevano ai crocieristi escursioni non autorizzate. Agendo senza alcun permesso ufficiale, tali individui bloccavano il passaggio dei passeggeri appena sbarcati dalle navi da crociera, compromettendo in maniera significativa la sicurezza all’interno dell’area portuale.

A seguito di tali accertamenti, a tutti i soggetti coinvolti è stato notificato un provvedimento di allontanamento dall’area portuale e dalle zone adiacenti. Inoltre, sono in corso ulteriori verifiche per l’applicazione del Daspo Urbano (DACUR), misura che impedirebbe loro di tornare nei luoghi specificati per un periodo determinato. L’intervento della Polizia di Stato sottolinea l’importanza della sicurezza nelle aree portuali, soprattutto in relazione all’afflusso di passeggeri provenienti dalle navi da crociera, e mira a garantire un ambiente sicuro e ordinato per tutti i viaggiatori.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo