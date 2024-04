Muore la moglie ed il marito tenta il suicidio, salvato dai Carabinieri

Una drammatica situazione di tentato suicidio è stata evitata grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri a Aci Trezza. Un uomo di 60 anni, residente nella zona e recentemente vedovo, è stato salvato mentre stava per impiccarsi nella propria abitazione, provato dalla depressione aggravata dall’anniversario della morte della moglie.

L’episodio ha avuto luogo quando l’uomo ha contattato il numero d’emergenza “112” per annunciare le sue intenzioni. L’operatore della Centrale Operativa della Compagnia di Acireale, specializzato in gestione di situazioni delicate, è riuscito a mantenere un contatto diretto con lui, cercando di instaurare un legame empatico per dissuaderlo dal compiere l’atto estremo.

Contemporaneamente, una pattuglia del Nucleo Radiomobile è stata inviata sul posto, con l’aggiunta tempestiva di un Maresciallo della Stazione di Aci Castello, richiesto personalmente dalla vittima per la sua gentilezza dimostrata in precedenza.

Quando i militari sono arrivati, hanno trovato l’uomo con un cappio al collo, pronto a lasciarsi cadere da una sedia posizionata davanti alla finestra della cucina.

Con prontezza e sangue freddo, i Carabinieri sono riusciti a impedire il gesto, spostando degli ostacoli e tagliando la corda, evitando così che l’uomo si impiccasse. Dopo aver garantito la sua incolumità fisica, la vittima è stata affidata alle cure dei sanitari presenti sul luogo.

Questa vicenda mette in luce l’importanza della prontezza d’intervento delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza e la necessità di un supporto empatico per affrontare i momenti di profonda crisi individuale.

