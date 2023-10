Rissa tra donne a Messina, una finisce all’ospedale

Nella città di Messina, un recente episodio di violenza ha visto coinvolte due donne, portando una di loro all’ospedale. La scena si è svolta nella piazza del Popolo e ha destato preoccupazione tra i cittadini, che hanno temuto una possibile escalation della lite e quindi allertato le forze dell’ordine.

Le due donne coinvolte, dopo un iniziale diverbio, sono arrivate a spingersi e a colpirsi fisicamente. Gli spettatori, spaventati dalla situazione e preoccupati che la situazione potesse peggiorare ulteriormente, hanno prontamente chiamato la Polizia.

Gli agenti sono giunti tempestivamente sul luogo della rissa e hanno identificato entrambe le donne coinvolte. Una di loro è stata subito individuata come straniera, mentre l’altra è stata trovata poco dopo. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, entrambe sembravano essere visibilmente alterate, presumibilmente a causa di abuso di alcol. Per una delle due è stato necessario l’intervento di un’ambulanza.

I sanitari intervenuti sul posto hanno fornito le prime cure necessarie alla persona ferita, prima di trasportarla all’ospedale Piemonte. Qui, è stata sottoposta a ulteriori accertamenti medici al fine di valutare l’entità delle ferite e garantire le cure necessarie.

Dalle prime informazioni emerse dalle indagini, sembrerebbe che una delle due donne coinvolte sia la stessa persona per la quale, nel pomeriggio del giorno precedente, era stato richiesto l’intervento dell’unità di strada. In quell’occasione, la giovane si trovava in uno stato di alterazione ma aveva rifiutato qualsiasi forma di assistenza.

La situazione rimane sotto investigazione da parte delle autorità competenti, al fine di comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questa violenta rissa tra le due donne.

