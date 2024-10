Autostrade Messina-Catania e Palermo, i controlli sulla velocità

La Polizia Stradale di Messina ha comunicato l’elenco delle tratte stradali sottoposte a controlli di velocità, con l’obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti e ridurre gli incidenti. L’iniziativa è volta a garantire una maggiore sicurezza stradale, invitando a mantenere la velocità entro i limiti previsti. I controlli, realizzati con dispositivi specifici, interesseranno diverse tratte autostradali.

Le attività di monitoraggio della velocità saranno attive da lunedì 21 ottobre a domenica 27 ottobre 2024, coinvolgendo le autostrade A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo. I controlli saranno concentrati in zone caratterizzate da un alto tasso di incidentalità, con l’intento di prevenire situazioni di rischio per gli utenti della strada. Le operazioni verranno condotte alternativamente in entrambe le direzioni di marcia, nei giorni 21, 22, 24, 25, 26 e 27 ottobre 2024.

Sulle autostrade A/18 e A/20, i limiti di velocità da rispettare restano fissati a 130 chilometri orari, che scendono a 110 in condizioni di maltempo. Nelle strade extraurbane principali, invece, il limite massimo è di 110 chilometri orari, ridotto a 90 in caso di condizioni meteorologiche avverse. La comunicazione della mappa dei controlli mira a rendere gli automobilisti più consapevoli delle norme vigenti e a promuovere un comportamento di guida responsabile.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo