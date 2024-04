A Vittoria, figlio violento arrestato denunciato dalla madre

Nella città di Vittoria, una madre coraggiosa ha deciso di denunciare suo figlio per violenza domestica. Gli agenti del Commissariato P.S. di Vittoria hanno arrestato in flagranza di reato il giovane maggiorenne, già noto alle autorità, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto riportato dalla Sala Operativa, la polizia è intervenuta in seguito a una segnalazione riguardante una lite in una casa a Vittoria. La donna ha dichiarato di essere stata minacciata e aggredita dal proprio figlio convivente, il quale insisteva nel chiederle denaro contante presumibilmente per l’acquisto di droghe.

La madre ha raccontato agli agenti che tali maltrattamenti perduravano da un pò di tempo e che in diverse occasioni era stata vittima di violenze fisiche da parte del figlio. Il giovane era già stato oggetto di due misure cautelari per reati simili e attualmente era sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale emesso dal Questore di Ragusa.

Dopo aver accertato i fatti, gli agenti hanno proceduto con l’arresto in flagranza di reato. L’arrestato è stato successivamente posto agli arresti domiciliari presso un’altra abitazione, situata fuori provincia, dopo le formalità di rito.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo