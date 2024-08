Controlli stradali a Messina: Autovelox e Scout attivi

Il Comando della Polizia municipale di Messina ha pianificato un’intensificazione dei controlli stradali attraverso l’uso di autovelox e del dispositivo “scout”, con l’obiettivo di prevenire incidenti e rilevare infrazioni legate alla sosta irregolare. Questi controlli saranno operativi da lunedì 26 agosto fino a domenica 1 settembre 2024, lungo i principali assi viari della città.

I dispositivi autovelox saranno attivi su diversi tratti della Strada Statale 114, compresi tra Giampilieri e Giampilieri Marina, estendendosi dal chilometro 15,000 al chilometro 15,700. Altri punti di rilevamento saranno sulla Strada Statale 113, con controlli tra San Saba e Spartà e tra Mortelle e Galati. Saranno inoltre monitorati il viale Giostra, tra via San Jachiddu e l’Istituto Maiorana, via Consolare Pompea, e via Circuito Torre Faro.

Parallelamente, il dispositivo “scout” sarà impiegato per il controllo delle violazioni di sosta lungo diverse arterie cittadine, tra cui via Marco Polo, viale S. Martino, via La Farina e viale Boccetta. Questo sistema sarà anche attivo lungo la Strada Statale 114, tra il bivio Zafferia e la rotatoria “Alfio Ragazzi”, e in altre zone centrali come piazza Duomo e piazza della Repubblica.

Il Comando della Polizia municipale ribadisce l’importanza del rispetto dei limiti di velocità, sottolineando come l’eccesso di velocità rappresenti uno dei principali fattori che contribuiscono alla gravità degli incidenti stradali. Gli automobilisti sono inoltre invitati a rispettare le norme relative alla sosta, evitando situazioni che possano compromettere la sicurezza, come la sosta in doppia fila, sui marciapiedi o lungo le piste ciclabili.

