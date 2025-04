A Capo d’Orlando la Xª edizione degli incontri di studio sul processo penale

Scenari per una nuova giurisdizione. Il 30 e 31 maggio 2025, Villa Piccolo a Capo d’Orlando ospiterà la Xª edizione degli incontri di studio sul processo penale, un evento patrocinato dall’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti. La manifestazione si configura come un importante momento di confronto sulla cultura giuridica.

Il programma dei lavori prevede l’intervento dell’Avv. Domenico Magistro, Presidente della Camera Penale di Patti, che aprirà l’evento il 30 maggio alle 14:30. A seguire, si susseguiranno i saluti istituzionali con la partecipazione dell’Avv. Lira Trifiro, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Patti, e di altre figure rilevanti come l’Avv. Andrea Prutti, Presidente della Fondazione Piccolo di Calanovella, e il Dr. Mario Samperi, Presidente del Tribunale di Patti.

Il programma prevede numerosi interventi, tra cui quello di Avv. Carmelo Occhiuto, che ripercorrerà i dieci anni di studi giuridici a Villa Piccolo. Si affronteranno temi centrali come la separazione delle carriere, con la partecipazione di esperti come l’On. Enrico Costa e il Prof. Giovanni Fiandaca, e l’indipendenza e terzietà del Giudice, un argomento coordinato dall’Avv. Eriberto Rosso.

Il 31 maggio, a partire dalle 9:00, l’Avv. Antonella Marchese introdurrà il secondo giorno di lavori, con la partecipazione di figure istituzionali come il Sen. Antonio Germana e il Dott. F. Ingrilli, Sindaco di Capo d’Orlando. L’on. Carlo Nordio, Ministro della Giustizia, prenderà parte ai dibattiti. Tra i temi trattati ci sarà anche la questione del nuovo Statuto per il pubblico ministero, con esperti del settore come il Dott. Maurizio De Lucia e la Dott.ssa Lia Sava.

L’incontro si concluderà con una riflessione sulle implicazioni della Corte EDU riguardo al caso Cavallotti. L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti, con l’assegnazione di 12 crediti formativi, sei per ciascuna delle due giornate.

Prenotazioni all’indirizzo e-mail: antonella@studiolealemarches.it – 0941 426008 – 328 9169388.

