Eletto Felice Calabrò, il PD conquista il secondo seggio metropolitano

L’elezione di Felice Calabrò al Consiglio Metropolitano di Messina ha suscitato un ampio consenso da parte della politica locale. Calogero Leanza, Onorevole e figura di riferimento del Partito Democratico, ha espresso la propria soddisfazione per il risultato ottenuto dal suo collega. “Un’affermazione netta, con 5.602 voti”, ha dichiarato Leanza, sottolineando che questo è “il giusto riconoscimento della competenza e della dedizione” che Calabrò ha sempre mostrato al servizio della comunità. Leanza ha inoltre evidenziato come il contributo di Calabrò abbia avuto un ruolo determinante nel raggiungimento di un secondo seggio per la lista del Partito Democratico – L’Alternativa.

Il nuovo membro del Consiglio Metropolitano, già noto per il suo ruolo di capogruppo al Consiglio Comunale di Messina, è ritenuto da Leanza un elemento capace di portare un valore aggiunto alla politica del territorio. “Sono certo che, forte della sua esperienza, saprà dare un contributo concreto e di qualità ai lavori del Consiglio Metropolitano”, ha aggiunto l’Onorevole. Inoltre, ha auspicato l’introduzione di un sistema elettorale a suffragio universale per il futuro, ritenendolo fondamentale per garantire una maggiore partecipazione e rappresentanza politica.

Leanza ha concluso il suo intervento ringraziando i sindaci e i consiglieri comunali che, tramite il suo appoggio, hanno contribuito al successo elettorale di Calabrò. Secondo Leanza, l’elezione segna un nuovo capitolo per la politica metropolitana, destinato a stimolare iniziative di crescita per il territorio e per i suoi cittadini.

© 2025 Riproduzione Riservata

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁