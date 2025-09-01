69ª edizione del Tindari Festival, chiusura con i giovani del Liceo Valli

La 69ª edizione del Tindari Festival si è conclusa domenica 31 agosto al tramonto con la rappresentazione “L’Odissea è Donna”, liberamente ispirata a “Fimmine-Penelope” di Luana Rondinelli. Sul palco del Teatro Antico si sono esibiti gli studenti del Liceo Classico “Luigi Valli” di Barcellona Pozzo di Gotto, diretti dalla docente Anna Russo, ricevendo lunghi applausi dal pubblico presente.

Il sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore, ha sottolineato l’importanza della manifestazione: “Una conclusione promettente per il Tindari Festival che si conferma fiore all’occhiello della nostra comunità e un punto di riferimento culturale per la Sicilia. Ringrazio il direttore artistico Mario Incudine, i comuni partner e il Parco Archeologico di Tindari per il prezioso lavoro di squadra che ha reso possibile una 69ª edizione di straordinaria qualità. Con queste basi solide ci prepariamo a celebrare la 70ª edizione, certi che sarà un anniversario storico e indimenticabile”.

Sulla stessa linea l’assessore alla Cultura del Comune di Patti, Salvatore Sidoti: “La 69ª edizione del Tindari Festival si chiude con un grande successo di pubblico e di critica. Un cartellone che ha coinvolto non solo il Teatro Antico di Tindari ma anche le location di Patti e dei comuni partner. Grande soddisfazione anche per la conferma del Fondo Spettacolo per il triennio 2025-2027, che certifica la rilevanza nazionale del festival. Con entusiasmo guardiamo alla 70ª edizione, che sarà un appuntamento celebrativo e di crescita internazionale”.

Il direttore artistico Mario Incudine ha evidenziato il ruolo del lavoro collettivo: “Ciò che ha maggiormente determinato il successo di questo ricco cartellone multidisciplinare è stato il lavoro di squadra con istituzioni, associazioni, compagnie teatrali, artisti e comunità attiva”.

La 69ª edizione ha registrato 34 eventi, 11 prime nazionali, la partecipazione di 9 comuni e una serata di Gala con personalità del mondo dell’arte, della cultura e della società civile. L’organizzazione è stata curata dal Comune di Patti, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana.

