Radiologia urogenitale, aperta la 50ª edizione del congresso SIRM

Si è aperta ufficialmente, nella giornata di ieri, la 50ª edizione del convegno “Radiologia diagnostica e interventistica dell’apparato urogenitale”, appuntamento promosso dal Gruppo SIRM Sicilia che ha richiamato numerosi professionisti del settore nella sala Zeus.

L’avvio dei lavori è stato caratterizzato dalla presenza di due figure di rilievo del panorama medico e istituzionale: Adelfio Elio Cardinale e Giuseppe Vita. Dopo i saluti introduttivi, coordinati dai dottori Tommaso Bartolotta, Gianfranco Di Fede, Angelo Trigona e Riccardo Mandracchia, si è svolta la lectio magistralis affidata a Cardinale, professore emerito, presidente della Società italiana di Storia della Medicina e del Comitato dei Garanti dell’Università degli Studi di Palermo.

Nel suo intervento, Cardinale ha richiamato il contributo scientifico della Sicilia, soffermandosi in particolare sul ruolo svolto da numerosi studiosi che, a suo avviso, non avrebbero ricevuto adeguato riconoscimento internazionale: “Quanti uomini di scienza importanti ha avuto la Sicilia, a iniziare da Agrigento, che non sono stati apprezzati, né valutati, né hanno vinto, a scapito degli altri, i premi Nobel che meritavano”.

Successivamente è stato conferito a Giuseppe Vita il riconoscimento alla carriera “Da radiologo a manager”, consegnato dallo stesso Cardinale insieme ai moderatori e al direttore generale dell’Asp, Giuseppe Capodieci. Nel ricevere il premio, Vita ha ricordato il proprio percorso professionale dichiarando: “Oltre ad avere fatto per un paio d’anni veramente il radiologo, ho fatto tante altre cose e spero di averle fatte anche bene per i livelli che ho raggiunto”.

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre assegnati riconoscimenti ad Angelo Trigona, già direttore del Dipartimento delle Scienze Radiologiche dell’Asp di Agrigento, e al dottore Filippo Barbiera per il contributo offerto rispettivamente allo sviluppo della radiologia e all’attività medica rivolta ai pazienti.

Tra gli interventi anche quello del sindaco Miccichè, che ha definito la radiologia uno strumento centrale per diagnosi e prevenzione, e di Giuseppe Capodieci, che ha evidenziato la necessità di aggiornamento continuo legata all’evoluzione tecnologica e metodologica del settore.

Il programma proseguirà domani all’hotel Dioscuri Bay Palace di San Leone con sessioni dedicate all’imaging e all’interventistica dell’apparato urogenitale, approfondimenti su TC, RM, diagnostica prostatica e aggiornamenti sulle linee guida applicate all’imaging specialistico.

👁 Articolo letto 200 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.