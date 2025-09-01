RO Racing protagonista al Rally di Piancavallo e Slalom di Ucria

Fine settimana di successi per la scuderia RO racing, protagonista su più fronti nazionali. Al Rally di Piancavallo, valido come seconda prova del girone Est del Trofeo Italiano Rally, Paolo Andreucci, in coppia con Silvia Gallotti, ha conquistato il secondo posto assoluto. Il quattordici volte campione italiano, al volante della Skoda Fabia RS con pneumatici MRF Tyres, ha affrontato le difficoltà del percorso friulano caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili. La prestazione consente all’equipaggio di restare in corsa per il titolo.

Parallelamente, in Sicilia, la scuderia ha brillato al 4° Slalom Città di Ucria, appuntamento del girone Sud del Trofeo d’Italia Slalom. Giuseppe Giametta, pilota trapanese, ha centrato la seconda vittoria consecutiva stagionale, confermandosi tra i protagonisti della disciplina. Il risultato ha contribuito al successo della RO racing anche nella classifica per scuderie.

La gara sui Nebrodi ha visto in evidenza numerosi altri rappresentanti del sodalizio con sede a Cianciana. Alessio Truscello, su Peugeot 106, ha primeggiato nel Gruppo A e nella classe A1400. Alfonso Belladonna, al volante di una Fiat Uno S7, ha chiuso nella Top Ten imponendosi nel Gruppo Speciale e nella classe S7. Marco Gammeri, con la sua Renault Clio RS, si è affermato nella classe E1 Ita 2000, mentre Alice Gammeri ha ottenuto il secondo posto tra le dame e nella classe N2000 con la sua Renault Clio Williams. Infine, Maurizio Marino ha concluso al quinto posto nella classe N1600 alla guida di una Peugeot 106.

👁 Articolo letto 251 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.