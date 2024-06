24 nuovi posti in più all’asilo nido del Comune di Gioiosa Marea

Il Comune di Gioiosa Marea si appresta ad ampliare l’asilo nido comunale grazie a un finanziamento di 576mila euro ottenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Questa somma consentirà di aumentare la capacità della struttura, inaugurata un anno fa, per accogliere ulteriori 24 bambini, coprendo così una fascia di età compresa tra i 3 e i 24 mesi.

Il progetto iniziale dell’asilo nido comunale era nato da un avviso esplorativo promosso dall’Amministrazione Comunale, rivolto alle famiglie locali per valutare l’effettiva necessità di tale servizio. Le famiglie di Gioiosa Marea avevano risposto positivamente, dimostrando un forte interesse e una chiara esigenza per la creazione di un asilo nido che potesse accogliere i loro bambini.

Con l’apertura dell’asilo nido è stata subito evidente l’importanza della struttura per la comunità locale. La nuova iniezione di risorse permetterà non solo di aumentare il numero di posti disponibili, ma anche di migliorare ulteriormente i servizi offerti. L’asilo, infatti, è già diventato un punto di riferimento essenziale per molti genitori della zona.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo