Anffas: migliorare la qualità della vita per l’autismo, obiettivo prioritario

Il 2 Aprile segna la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, momento cruciale per riflettere sui diritti e le sfide che affrontano le persone con autismo e le loro famiglie. Anffas, nota associazione impegnata nell’assistenza alle persone con disabilità, evidenzia le criticità affrontate dalla comunità autistica in Sicilia.

Il principale problema riguarda la mancata erogazione del trattamento ABA dalla Regione Sicilia dopo i 4 anni di età, costringendo molte famiglie a sostenere spese per terapie private o a rinunciare a un intervento fondamentale per mancanza di risorse. Anffas sollecita un intervento istituzionale per garantire accesso a terapie intensive e continuità nell’assistenza oltre l’infanzia.

La carenza di supporto si estende anche al sistema educativo, all’occupazione e alle prospettive future delle persone con autismo, evidenziando lacune nell’inclusione sociale e lavorativa. La mancanza di formazione specifica per gli insegnanti, l’assenza di programmi di inserimento lavorativo e l’ansia per il futuro contribuiscono alle sfide affrontate dalla comunità autistica e dalle loro famiglie.

Le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità mettono in luce la necessità di interventi non solo terapeutici ma anche di soluzioni abitative e di miglioramento della qualità della vita per le persone con autismo. È evidente che le iniziative di sensibilizzazione e di solidarietà devono essere affiancate da interventi strutturali a lungo termine per superare le barriere che limitano l’integrazione e il benessere della comunità autistica.

