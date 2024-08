Chinnici: “Definanziamento Ospedale Civico, scelta scandalosa”

La deputata Valentina Chinnici del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana ha espresso profondo dissenso riguardo alla recente decisione del governo nazionale, sostenuta dall’esecutivo regionale, di definanziare il progetto di ammodernamento dell’Ospedale Civico di Palermo. La denuncia, avanzata anche dallo Spi Cgil Sicilia, riguarda la sottrazione di 140 milioni di euro dal fondo complementare destinato alla Sicilia, fondi che avrebbero dovuto finanziare la ristrutturazione del nosocomio palermitano.

Chinnici ha dichiarato: “È scandalosa la decisione del governo Meloni, avallata dal governo Schifani, di definanziare il progetto di ammodernamento dell’Ospedale Civico di Palermo, mentre proprio oggi l’esecutivo regionale firma un accordo di 518 milioni di euro con la sanità privata”. La parlamentare sottolinea come il Civico di Palermo rappresenti una delle principali strutture sanitarie del Mezzogiorno e necessiti urgentemente di riqualificazione.

Proseguendo nel suo intervento, Chinnici ha aggiunto: “Una scelta inaccettabile, visto che il Civico di Palermo è una delle principali strutture sanitarie del Mezzogiorno con un grande bisogno di essere riqualificata”. La deputata ha inoltre accusato il governo di sottrarre risorse vitali alla Sicilia, compromettendo gravemente la salute e la sanità pubblica.

Secondo Chinnici, il taglio dei fondi destinati all’Ospedale Civico di Palermo è un ulteriore segno di come il governo nazionale e quello regionale non stiano operando nell’interesse dei cittadini siciliani. “Ancora una volta – conclude Chinnici – la Sicilia subisce uno scippo di risorse con la complicità di un governo che evidentemente non fa gli interessi dei siciliani e anzi li danneggia gravemente proprio nell’ambito essenziale della salute e della sanità pubblica”.

L’accordo firmato dall’esecutivo regionale prevede un finanziamento di 518 milioni di euro destinati alla sanità privata, una mossa che ha sollevato numerose polemiche e ha visto l’intervento critico di numerosi esponenti politici, tra cui la stessa Chinnici. La situazione dell’Ospedale Civico di Palermo rimane incerta, con la struttura che continua a necessitare di interventi di ristrutturazione e ammodernamento per garantire un servizio sanitario adeguato alla popolazione.

