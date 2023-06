Fermo traghetti: l’assessore Aricò cerca una soluzione immediata

L’assessore regionale delle Infrastrutture e dei trasporti, Alessandro Aricò, ha dichiarato che sono stati avviati contatti con la compagnia di navigazione e l’amministratore giudiziario per garantire i collegamenti con le isole minori. Sei navi della “Caronte&Tourist Isole Minori” sono state fermate dalla Guardia di Finanza su disposizione dell’autorità giudiziaria. Si sta cercando una soluzione rapida per evitare disagi ai residenti e turisti.

Fermo traghetti, Aricò: «Avviati contatti con compagnia e amministratore giudiziario per garantire collegamenti con Isole minori»

L’assessore regionale delle Infrastrutture e dei trasporti, Alessandro Aricò, ha annunciato di aver avviato immediatamente i contatti con la compagnia di navigazione e l’amministratore giudiziario nominato dalla Procura della Repubblica di Messina. L’obiettivo è quello di garantire il servizio dei traghetti per le isole minori senza creare disagi per i residenti e i turisti. La Guardia di Finanza ha eseguito il fermo di altre sei navi della “Caronte&Tourist Isole Minori”, in aggiunta alle tre già fermate all’inizio del mese di giugno.

«Abbiamo già avviato una interlocuzione con la società armatrice – ha dichiarato Aricò – per valutare la possibilità di impiegare altre navi sulle rotte per le isole siciliane. La compagnia Caronte ha già comunicato l’utilizzo di un traghetto alternativo per il collegamento Trapani-Pantelleria. Tuttavia, è necessario capire come garantire anche le corse da e per le altre isole». Per affrontare questa situazione, è stata organizzata una riunione operativa con l’amministratore giudiziario delle nove imbarcazioni coinvolte nel provvedimento legale. L’obiettivo è valutare se e in quali condizioni le navi sottoposte al fermo possono essere comunque impiegate nei servizi di linea. I Prefetti delle province interessate sono stati informati dell’accaduto. L’amministratore Aricò è determinato a trovare una soluzione rapida per limitare i disagi causati dal fermo delle navi e garantire i collegamenti vitali con le isole minori.

© Riproduzione riservata.