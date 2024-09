Policlinico di Messina adotta controllo a distanza dei Pacemaker

Il reparto di Cardiologia del Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina ha implementato un sistema avanzato per il monitoraggio remoto di dispositivi cardiaci impiantabili, inclusi pacemaker, loop recorder e defibrillatori. Questo progresso è stato possibile grazie all’impegno del Prof. Giuseppe Dattilo, del Dott. Pasquale Crea e della Dott.ssa Claudia Cimino.

Il servizio innovativo permette un controllo costante e tempestivo dei dispositivi, riducendo la necessità di frequenti visite ambulatoriali. Durante i mesi estivi dello scorso anno, oltre 100 pazienti hanno beneficiato del monitoraggio remoto, evitando così la tradizionale presenza in ambulatorio. Il sistema prevede un monitoraggio settimanale degli avvisi e degli allarmi, accompagnato da un controllo semestrale dei dispositivi.

Questa tecnologia consente di ricevere aggiornamenti continui sullo stato dei dispositivi e sulle condizioni cliniche dei pazienti, diminuendo il rischio di complicanze gravi. I dati provenienti dai dispositivi impiantati vengono gestiti dal personale medico attraverso una piattaforma digitale dedicata.

“Qualora il sistema rilevi malfunzionamenti, anomalie o atipicità,” spiega il Prof. Dattilo, “il medico riceve una segnalazione in breve tempo, permettendo di anticipare il controllo del paziente e prevenire situazioni di emergenza. Questo consente interventi più mirati ed efficienti.”

L’obiettivo del servizio è estendere l’accesso a questa tecnologia a un numero sempre maggiore di pazienti, migliorando la qualità della vita e superando le barriere geografiche. I direttori del reparto, il Prof. Gianluca Di Bella e il Prof. Antonio Micari, hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti. “Si tratta di un servizio che porta la tecnologia a casa del paziente e costituisce uno strumento prezioso ed innovativo,” afferma il Prof. Di Bella. “Continueremo a investire in queste soluzioni per garantire cure sempre più personalizzate ed efficaci.”

L’introduzione del monitoraggio remoto al Policlinico di Messina rappresenta un significativo passo avanti per la sanità territoriale, orientata verso una maggiore connessione digitale e una risposta più vicina alle esigenze dei pazienti, mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza nelle cure.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo