La 2ª edizione dello “Patti Street Food” inaugura gli eventi estivi del 2024

Il “Patti Street Food” torna per la sua seconda edizione, dando il via alla stagione degli eventi estivi a Patti. Dopo il successo riscontrato nel 2023, l’evento organizzato da ‘Eventivamente’ vedrà la partecipazione di 28 operatori, incluse offerte per i celiaci. La manifestazione si svolgerà sul lungomare di via Capitano Zuccarello dal 20 al 23 giugno, in una location suggestiva con vista sulle Isole Eolie.

Durante la conferenza stampa tenutasi nella Sala consiliare del Comune di Patti, il sindaco Gianluca Bonsignore ha espresso soddisfazione per la collaborazione tra il Comune, l’associazione ‘Terra e Sole’ e Confesercenti Messina, definendo l’evento come un “catalizzatore dell’estate pattiota”. Anche l’assessore al Turismo Daniele Greco ha enfatizzato l’importanza della sinergia tra le realtà locali e ‘Eventivamente’, evidenziando l’impegno necessario per organizzare una manifestazione di tale portata. “Una sinergia che ha unito realtà locali insieme a ‘Eventivamente’. Sforzi e sacrifici che vale fare, se, poi, l’evento è così gradito come lo scorso anno”, ha dichiarato Greco.

Carlo Spanò, executive manager di ‘Eventivamente’, ha sottolineato l’importanza dell’amore per il proprio lavoro e la passione delle persone coinvolte nella manifestazione. “Il segreto è l’amore delle persone delle quali ci circondiamo e la passione che mettiamo nel nostro lavoro”, ha affermato Spanò.

L’evento, che comprende stand di dolci, pesce e altre specialità salate, mira a replicare il successo dell’edizione precedente, fornendo al pubblico un’esperienza culinaria variegata e di alta qualità. La conferenza stampa ha visto la partecipazione anche di Ciccio Nardi, esperto allo sport del Comune di Patti, e Nico Giuttari dell’associazione ‘Terra e Mare’.

Con una formula vincente, l’edizione 2024 del “Patti Street Food” promette di essere un appuntamento imperdibile per residenti e turisti, contribuendo alla valorizzazione del territorio e alla promozione delle eccellenze gastronomiche locali.

