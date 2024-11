A19 Palermo-Catania, Schifani: “Completati 16 cantieri in 10 mesi”

Si è svolto a Roma, presso la direzione generale dell’Anas, un incontro tra il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario del Piano di manutenzione per l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, Renato Schifani, e l’amministratore delegato di Anas, Aldo Isi, per fare il punto sui lavori. In dieci mesi di commissariamento, sono stati completati 16 cantieri di manutenzione, investendo un totale di 56 milioni di euro e riducendo i restringimenti stradali di 13 chilometri. Altri 12 cantieri sono in corso per un valore di 134 milioni di euro, mentre otto nuovi interventi, dal valore complessivo di 232 milioni di euro, sono già programmati per essere avviati.

Il Piano di manutenzione per l’A19 prevede complessivamente 64 interventi per un investimento di 913 milioni di euro, finalizzati a migliorare sicurezza e funzionalità di una delle principali arterie stradali siciliane. Attualmente, 18 cantieri sono operativi, con un valore complessivo di 327 milioni di euro. Tra le opere rilevanti figurano la Galleria Fortolese, in direzione Catania, il viadotto Alfio, le Gallerie Favilla e Tremonzelli, e il viadotto Morello, oltre allo svincolo di Enna.

Schifani ha sottolineato che «il Piano di manutenzione rappresenta un progetto strategico e senza precedenti per la Sicilia, pensato per colmare decenni di carenze infrastrutturali». Ha inoltre assicurato che l’esecuzione dei lavori prosegue secondo i tempi stabiliti, con un monitoraggio costante che garantisce alta qualità e celerità nella realizzazione. «È un impegno concreto verso i bisogni del territorio e dei cittadini», ha aggiunto Schifani, confermando l’importanza del Piano per la regione.

Dall’inizio del suo mandato, il commissario straordinario ha approvato 11 progetti per un valore di 171 milioni di euro, beneficiando dei poteri di deroga che hanno consentito una riduzione del 50% nei tempi delle procedure burocratiche. Altri 11 progetti sono in fase di approvazione per un totale di 179 milioni di euro.

L’incontro ha inoltre stabilito la necessità di accelerare l’ultimazione delle opere, con l’obiettivo di completare l’80% dei lavori tra il 2025 e il 2026. Si è convenuto di limitare i disagi per gli utenti, specialmente in coincidenza delle festività, attraverso una comunicazione preventiva sulla presenza di cantieri e relative deviazioni.

