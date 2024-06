661 nuovi posti per gli asili nido pubblici nella provincia di Messina

Sono state pubblicate le graduatorie per il nuovo piano degli asili nido che prevede la realizzazione di 661 nuovi posti nella provincia di Messina. La senatrice Ella Bucalo, di Fratelli d’Italia, ha definito questo risultato un grande successo. I 661 posti saranno distribuiti tra 17 amministrazioni comunali della provincia, con interventi che varieranno dalla riconversione e ampliamento di strutture esistenti alla costruzione di nuove. Questo piano, le cui graduatorie sono state recentemente pubblicate, mira a rivoluzionare la gestione dei servizi per l’infanzia, fornendo un servizio essenziale per le famiglie del territorio.

Il nuovo piano, promosso dal Governo Meloni e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, punta a ridurre il divario tra il Nord e il Sud dell’Italia. In particolare, si prefigge di aiutare i comuni che attualmente non raggiungono il 33 per cento di copertura degli asili nido, colmando così questo gap e allineandosi agli standard nazionali. L’obiettivo è di raggiungere una copertura nazionale del 45 per cento entro il 2030.

“Si tratta di un atto di grande responsabilità, risultato del lavoro di Fratelli d’Italia, che dimostra un’attenzione significativa alle esigenze delle famiglie”, ha dichiarato la senatrice Bucalo, membro della Commissione Cultura e Istruzione del Senato e vice responsabile del Dipartimento Istruzione del partito. Secondo Bucalo, questo piano risponde alle necessità delle famiglie che spesso faticano a gestire i bambini di età compresa tra zero e due anni. Ha espresso tutta la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto.

Il piano per gli asili nido rappresenta una svolta significativa, con un impatto positivo sulla qualità della vita delle famiglie di Messina e delle altre aree interessate.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo