Simone Faggioli trionfa per l’undicesima volta a Monte Erice

Simone Faggioli trionfa nella 66a edizione della Cronoscalata Monte Erice, consolidando la sua posizione di dominio con l’undicesima vittoria. Il pilota toscano ha superato se stesso e gli avversari, riscrivendo i record del tracciato e stabilendo un nuovo primato sia nel totale sia nella singola salita.

Con un tempo complessivo di 5 minuti e 51 secondi, Faggioli ha percorso gli 11 chilometri e 460 metri del percorso in due manches, raggiungendo un impressionante 2 minuti e 55 secondi nella seconda salita. Il suo trionfo, tuttavia, non è stato privo di sfide, con tre piloti che hanno concluso le singole salite in meno di 3 minuti e il totale in meno di 6 minuti.

Luigi Fazzino e Francesco Conticelli si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto, mentre l’atmosfera della gara è stata arricchita dalla presenza entusiasta del pubblico, che ha sostenuto i piloti lungo tutto il percorso.

Anche nelle categorie Storiche, l’azione è stata intensa, con Totò Riolo che ha conquistato il primo posto, seguito da Ciro Barbaccia e Salvatore Asta. Nel terzo raggruppamento, Gaspare Piazza ha ottenuto la vittoria, mentre Lucio Gigliotti e Edoardo Piazza si sono distinti rispettivamente nel secondo e nel primo raggruppamento. Il presidente dell’Automobile Club Trapani, Giovanni Pellegrino, ha sottolineato l’importanza dello spirito sportivo e dell’organizzazione impeccabile che ha reso possibile l’evento.

