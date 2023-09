Migrante partorisce a bordo: purtroppo neonato muore poco dopo

Una tragica vicenda si è verificata nelle acque di Lampedusa, dove una migrante ha dato alla luce un bambino a bordo di un piccolo barchino, solo per vederlo morire poco dopo. La salma del neonato è stata sbarcata insieme ai migranti soccorsi da una motovedetta della Capitaneria, creando un commovente scenario al molo Favarolo.

La madre del neonato è stata immediatamente accompagnata in ambulanza al poliambulatorio dell’isola. Il suo travagliato parto è avvenuto durante la pericolosa traversata, assistito dagli altri passeggeri a bordo del barchino. La tragedia si è consumata con la nascita prematura del bambino, che non ha potuto ricevere assistenza medica adeguata.

La salma del neonato è stata trasferita al cimitero di contrada Imbriacola, dove riposa in una bara bianca. Nel frattempo, la madre è stata portata in ambulanza per ricevere cure mediche e supporto psicologico.

Il barchino trasportava circa quaranta migranti, tra cui la madre del neonato. Durante il viaggio, la donna ha iniziato a sperimentare forti contrazioni, costringendo gli altri passeggeri a intervenire per aiutarla a partorire. Nonostante i loro sforzi, il neonato è deceduto poco dopo la nascita, senza che fosse possibile offrire immediata assistenza medica. Sono ancora in corso le indagini per chiarire le circostanze esatte della tragedia.

