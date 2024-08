Messina, l’Associazione Nino Cucinotta dona sedia JOB a Mortelle

L’Associazione Nino Cucinotta ha recentemente donato una seconda sedia JOB al Lido del Tirreno di Mortelle, situato a Messina, in un’iniziativa che evidenzia l’impegno dell’associazione verso l’inclusività e il benessere delle persone con disabilità. Questa donazione è stata possibile grazie al sostegno del Gruppo Fire e alle numerose donazioni raccolte attraverso il progetto PanettoNino durante le festività natalizie.

Le sedie JOB, sviluppate con il supporto dell’Associazione “Giro dei due mari con Marzia”, sono progettate specificamente per offrire comfort e autonomia a coloro che desiderano godersi il mare, ma che necessitano di attrezzature speciali per farlo. Questi dispositivi sono caratterizzati da una tecnologia all-terrain, che permette di superare facilmente terreni difficili come la sabbia, e da materiali resistenti sia alla salsedine che all’acqua marina. Grazie a queste caratteristiche, le sedie consentono alle persone con disabilità di accedere al mare in totale sicurezza, senza la necessità di rampe o sollevatori, semplificando notevolmente l’ingresso e l’uscita dall’acqua.

La cerimonia di consegna della seconda sedia ha visto la partecipazione attiva delle rappresentanze dell’Associazione Nino Cucinotta e di “Giro dei due mari con Marzia”, riflettendo un forte spirito di collaborazione e solidarietà.

L’Associazione Nino Cucinotta, costituita nel marzo del 2022 da un gruppo di amici in memoria di Nino Cucinotta, scomparso prematuramente nel dicembre del 2021, continua così a perseguire con dedizione i propri obiettivi statutari, focalizzandosi su iniziative che promuovono l’inclusione sociale e il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità.

