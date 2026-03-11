Messina, donna uccisa con numerose coltellate, arrestato l’ex compagno

Una donna di 50 anni è stata uccisa nella serata di ieri nella propria abitazione di via Lombardia, nel quartiere Lombardo di Messina. La vittima, Daniela Zinnanti, avrebbe compiuto 51 anni nel prossimo mese di luglio. Il corpo senza vita è stato rinvenuto intorno alle 20 all’interno dell’appartamento in cui viveva da sola. Sul cadavere sono state riscontrate numerose ferite inferte con un’arma da taglio.

A fare la scoperta è stata la figlia della donna, preoccupata dopo aver tentato più volte, senza ottenere risposta, di contattare la madre telefonicamente. Entrata nell’abitazione, la giovane si è trovata davanti al corpo della vittima e ha accusato un malore. È stata quindi soccorsa e trasferita in ospedale per accertamenti.

Le indagini hanno portato gli investigatori a condurre in Questura un uomo per essere interrogato, alla presenza del proprio legale. Si tratta di Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della donna. L’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari e indossava il braccialetto elettronico per precedenti reati contro la persona.

Secondo una prima ricostruzione, Bonfiglio avrebbe raggiunto l’abitazione della vittima per un incontro chiarificatore, con l’intenzione di proporre una riconciliazione. Di fronte al rifiuto della donna, l’uomo avrebbe impugnato un coltello colpendola ripetutamente. Dopo l’interrogatorio e la confessione, nella notte è stato arrestato e trasferito nel carcere di Gazzi.

Nel frattempo gli investigatori stanno cercando l’arma del delitto, descritta come un coltello con manico nero, nelle aree circostanti l’abitazione. Sono stati inoltre acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nei condomini e nelle attività commerciali vicine. Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti gli agenti della Polizia scientifica per i rilievi, insieme al Magistrato di turno e al medico legale per una prima ricognizione sul corpo.

