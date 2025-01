Il messinese Ricciari e la sua Mitsubishi alla Dakar Classic 2025

Il pilota messinese Antonio Ricciari ha concluso brillantemente la Dakar 2025, ottenendo l’ottavo posto assoluto nella categoria “Classic” e il terzo posto fra gli italiani in gara nella stessa specialità. Nonostante un infortunio alla caviglia sinistra, Ricciari si è distinto come unico rappresentante siciliano nella celebre competizione, riaffermando il suo talento dopo essere stato, nel 2022, il primo pilota siciliano della storia a gareggiare nella Classic.

La gara, svoltasi dal 3 al 17 gennaio in Arabia Saudita, da Bisha a Shubaytah, è stata una sfida impegnativa per il pilota. Affrontata per la prima volta con il supporto del figlio Riccardo nel team di assistenza, ha visto Ricciari superare diversi ostacoli, tra cui guasti tecnici alla sua Mitsubishi Pajero v20 3200cc e difficoltà di navigazione. Al suo fianco, la copilota Simona Morosi ha contribuito a gestire una competizione segnata da continui cambiamenti in classifica.

“Ci tenevo tantissimo a raggiungere un risultato di prestigio”, ha dichiarato Ricciari, visibilmente emozionato al traguardo. “Non è stato facile correre quest’anno, ma piano piano abbiamo risalito la classifica con in mente un solo obiettivo: il podio.” Con il simbolo della Sicilia sul suo veicolo, il pilota ha rappresentato l’isola nella competizione di rally raid più prestigiosa al mondo.

Antonio Ricciari ha alle spalle un palmarès significativo. Nel 2022, al suo debutto nella Dakar Classic, ha conquistato il primo posto fra gli italiani e il 35º assoluto. L’anno successivo, ha migliorato ulteriormente la sua performance, raggiungendo il terzo posto in categoria H2 di regolarità e il 12º assoluto.

Quest’anno, il suo risultato è stato accolto con entusiasmo dalla scuderia italo-spagnola Rteam RalliArt e TH-Trucks, veterana della Dakar e nuovamente protagonista con numerosi mezzi in gara.

