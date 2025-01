Con la Racchia a Gioiosa Marea inizia il 74° Carnevale Gioiosano 2025

di Maria Cristina Miragliotta – A Gioiosa Marea prende il via il 74° Carnevale gioiosano, un evento che per oltre un mese animerà il centro cittadino con sfilate, musica dal vivo e intrattenimento. L’inaugurazione è fissata per il 2 febbraio con la tradizionale Festa della Racchia, un appuntamento che segna ufficialmente l’inizio delle celebrazioni.

Le strade della città si riempiranno di maschere e costumi variopinti grazie alla partecipazione di gruppi spontanei, che sfileranno per il centro storico. Il corteo partirà alle ore 16:00 da Piazza Cavour per raggiungere Piazza Mercato, dove la festa proseguirà con esibizioni dal vivo e DJ set.

L’evento non si limita alla giornata inaugurale ma si estenderà per diverse settimane, con nuove occasioni di intrattenimento previste il 2, 9, 23 e 27 febbraio. A queste si aggiungeranno ulteriori appuntamenti il 1°, 3 e 4 marzo, giornate in cui la città sarà animata da carri allegorici e gruppi mascherati, accompagnati da musica dal vivo e spettacoli.

Oltre alle sfilate, i visitatori avranno l’opportunità di degustare piatti tipici della tradizione locale nei vari locali del centro.

Il Carnevale gioiosano si conferma così un evento che unisce folklore, gastronomia e divertimento, invitando residenti e turisti a immergersi in un’atmosfera di festa e convivialità.

