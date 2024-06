Taxi affiancato e rapinato a Isola delle Femmine, quattro arresti

I Carabinieri della Compagnia di Carini hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di quattro individui originari di Palermo, di età compresa tra i 22 e i 33 anni e già conosciuti dalle forze dell’ordine, accusati di rapina a mano armata.

L’indagine, condotta dai Carabinieri della Stazione di Isola delle Femmine da giugno 2022 a ottobre 2023, ha delineato un quadro indiziario significativo, sostanzialmente confermato dal provvedimento cautelare. I fatti riguardano una rapina ai danni di due turisti a bordo di un taxi nel comune di Isola delle Femmine.

Durante la notte del 4 giugno 2022, un taxi con a bordo una coppia di turisti, originari dell’Italia ma residenti da anni nella Repubblica Ceca, è stato affiancato da due moto in via degli Oleandri, Isola delle Femmine. I quattro rapinatori avrebbero tentato di bloccare il veicolo con manovre improvvise dopo un lungo pedinamento iniziato nel comune di Cinisi. Uno degli aggressori minacciava con il casco il conducente del taxi, mentre un altro complice, armato di pistola, si avvicinava ai passeggeri. Nonostante una breve colluttazione, i rapinatori riuscivano a sottrarre un orologio da polso appartenente a uno dei turisti.

L’attività investigativa dei Carabinieri è partita dalle descrizioni fisiche fornite, integrata con la dettagliata acquisizione di immagini di videosorveglianza e l’utilizzo di moderni strumenti tecnici, che hanno permesso l’identificazione certa dei rapinatori. Le indagini, comprensive delle perquisizioni eseguite tra ottobre e novembre 2022, hanno consentito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e di identificare i responsabili, elementi accolti nella misura cautelare.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per due delle persone coinvolte, mentre per le altre due è stata prevista la misura cautelare degli arresti domiciliari.

