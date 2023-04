Turista tedesco cade in un dirupo a Lipari durante un’escursione

Un turista tedesco di 77 anni è stato soccorso dai vigili del fuoco dopo essere caduto in una scarpata a Lipari, in località Forgia Vecchia a Pirrera. L’uomo è stato salvato grazie alle urla che ha emesso, udite da un residente dell’isola di passaggio in zona.

Dopo aver lanciato l’allarme, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere il turista, che era finito tra i rovi in seguito alla caduta. L’operazione di recupero non è stata facile, ma alla fine il personale del comando, sotto la guida di Santo Di Natale, è riuscito a portare in salvo il turista. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e l’ambulanza, che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso per accertamenti.

Fortunatamente, il turista non ha riportato ferite gravi, ma solo alcuni graffi. L’uomo si era avventurato da solo durante l’escursione, mentre la moglie era rimasta in albergo.

Nel frattempo, il maltempo previsto per i prossimi giorni ha portato alla sospensione delle escursioni al cratere di Vulcano. Dopo la riapertura avvenuta ad aprile, infatti, si è deciso di vietare l’accesso al cratere a causa dei venti provenienti dai quadranti orientali. La decisione è stata presa dal sindaco di Vulcano su richiesta della Protezione Civile, al fine di garantire la sicurezza degli escursionisti.

Per regolare l’accesso al cratere di Vulcano è stato installato un semaforo all’ingresso del percorso escursionistico, che indicherà se è possibile o meno proseguire lungo il cratere. La salita è consentita solo di mattina e di pomeriggio, e gli escursionisti dovranno attenersi al percorso videosorvegliato e rilasciare una liberatoria prima di intraprendere la scalata. Queste misure di sicurezza sono state predisposte per permettere agli appassionati di trekking di godere delle bellezze naturali di Vulcano in totale sicurezza.

© Riproduzione riservata.