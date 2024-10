Tumore epatico, Volo: «Sicilia eccellenza in prevenzione e cure»

Il tumore del fegato rappresenta una delle sfide più complesse per il sistema sanitario siciliano, secondo quanto dichiarato dall’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo. Intervenuta oggi a Palermo, presso Villa Malfitano, al convegno “Epatocarcinoma, prevenzione e cura”, organizzato dalla rivista AZ Salute e dal Giornale di Sicilia, Volo ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato, sia culturale sia sanitario, per contrastare efficacemente l’epatocarcinoma.

«Il tumore del fegato è una delle sfide più importanti che il nostro sistema sanitario si trova ad affrontare», ha affermato Volo, ricordando come l’incidenza e la mortalità della patologia rappresentino una seria minaccia per la salute pubblica. «La nostra Regione può vantare eccellenze che possono rappresentare un modello nel trattamento e nella cura», ha dichiarato, evidenziando l’impegno della Regione Sicilia nel contrasto alla patologia epatica.

L’assessore ha posto l’accento sull’importanza di una rete assistenziale strutturata che possa mettere il paziente al centro del percorso terapeutico, sottolineando che il contrasto all’epatocarcinoma richiede uno sforzo organizzativo a livello collettivo. Volo ha spiegato come, insieme alla diagnosi precoce, la prevenzione giochi un ruolo fondamentale, promuovendo stili di vita sani e favorendo una maggiore informazione tra la popolazione sui controlli periodici. La Regione, ha affermato, intende lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nel settore sanitario, per diffondere consapevolezza sui rischi associati all’epatocarcinoma e incentivare una cultura della prevenzione.

