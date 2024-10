Ex Province, De Luca: “Maggioranza si divide, nessuna decisione”

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, Antonio De Luca, ha espresso un duro giudizio in merito alla nuova proroga che permette ai commissari delle ex Province di mantenere le proprie cariche, rimandando ulteriormente le elezioni per la nomina dei vertici degli enti intermedi. Definendo la situazione “l’ennesima farsa che va in scena all’Ars”, De Luca ha criticato l’atteggiamento della maggioranza politica, che ha nuovamente rimandato la questione senza una risoluzione concreta.

Secondo De Luca, l’attuale esecutivo regionale, a maggioranza di centro-destra, non starebbe agendo nell’interesse della popolazione siciliana. Ha dichiarato: “Ancora una volta l’egoismo del centro destra è più forte degli interessi dei siciliani e della decenza”. Parole che evidenziano il disappunto del Movimento 5 Stelle per una gestione che, a loro avviso, risulterebbe inefficace e frammentata.

Per De Luca, le continue divisioni interne alla maggioranza stanno ostacolando il processo decisionale e paralizzano le iniziative politiche necessarie per risolvere le problematiche degli enti intermedi. “Le spaccature all’interno della maggioranza hanno di nuovo la meglio su tutto”, ha sottolineato, sostenendo che l’immobilismo del governo regionale, guidato dal centro-destra, impedisce progressi e alimenta una situazione di stallo.

Infine, De Luca ha espresso la propria delusione per l’operato dell’attuale esecutivo, affermando che tale gestione delle ex Province “sta riuscendo a far rimpiangere perfino Musumeci e i suoi assessori”. La dichiarazione suggerisce un paragone critico con la precedente amministrazione regionale, nonostante il giudizio non sia del tutto positivo neppure nei confronti della precedente giunta guidata da Nello Musumeci.

