Chinnici (PD) sostiene il Centro Borsellino contro la chiusura

Chinnici (PD) sostiene il Centro Borsellino e invita alla raccolta fondi per mantenerlo attivo. Il Centro svolge un prezioso lavoro di memoria, ricerca e educazione per le nuove generazioni nell’ambito dell’antimafia.

“Il Centro Paolo e Rita Borsellino non deve essere sottoposto a chiusura”, dichiara Valentina Chinnici, rappresentante del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana. La deputata risponde all’appello del presidente Vittorio Teresi, ex magistrato della procura di Palermo, che ha collaborato con il giudice ucciso dalla mafia nel 1992. Teresi ha richiesto una raccolta fondi per garantire al Centro le risorse necessarie per continuare la propria attività.

Chinnici invita tutte le persone che si preoccupano dell’impegno per la legalità e la democrazia a fare la loro parte. La Sicilia non può permettersi di perdere una realtà che da anni svolge un prezioso lavoro di “memoria operante”, ricerca, documentazione ed educazione nei confronti delle nuove generazioni. Il Centro rappresenta un pezzo fondamentale della lotta all’antimafia, che va conservato, sostenuto e promosso in ogni modo possibile.

© Riproduzione riservata.