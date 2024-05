Finanziate infrastrutture dei Nebrodi, Grasso ringrazia Schifani

Il territorio dei Nebrodi si prepara a beneficiare di un cospicuo finanziamento proveniente dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, con l’assegnazione di 52 milioni di euro destinati al potenziamento delle infrastrutture. Il sindaco di Capri Leone, Bernardette Grasso, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, dichiarando: “Sono anni che porto avanti l’impegno e oggi raccogliamo i frutti. Ringrazio il Presidente Schifani a nome del territorio”. I fondi saranno impiegati per il completamento di due importanti arterie stradali, che mirano a collegare le zone interne dei Nebrodi con la costa.

Si tratta del perfezionamento della strada Mirto – Fornace – Camma – Scorrimento veloce, per un valore di 12,9 milioni di euro, e della realizzazione della strada di collegamento dell’abitato di Alcara Li Fusi con la S.S. 113, per un ammontare di 39 milioni di euro. Il Sindaco evidenzia l’inclusione di tali progetti nell’Accordo di coesione, sottolineando il ruolo del Presidente Renato Schifani e del Governo regionale. Le arterie stradali finanziate promettono di migliorare la mobilità dei cittadini, stimolare la crescita economica e aumentare la qualità della vita nei Comuni limitrofi.

Bernardette Grasso anticipa l’avvio delle procedure di gara per l’assegnazione dei lavori e la loro immediata esecuzione nei prossimi mesi. L’intesa Stato-Regione è prevista per lunedì pomeriggio al Teatro Massimo di Palermo, con la partecipazione della premier Giorgia Meloni, del ministro Raffaele Fitto e del governatore Renato Schifani. L’obiettivo è consolidare una mobilità sostenibile per il territorio dei Nebrodi.

