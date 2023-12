Gara Nazionale a Gioiosa Marea: il “IV TROFEO FEDERICO AMATO”

Il prossimo 17 dicembre a Gioiosa Marea, l’AVIS in collaborazione con il Comune organizzerà il “IV TROFEO FEDERICO AMATO“, una Gara Nazionale di corsa su strada con una distanza di 10 chilometri, classificata come “Bronze” e che rappresenta la nona prova della “Messina Run Cup”. Questa competizione sarà anche il secondo Torneo Regionale di Corsa, valido per il Runcard Young.

L’evento prenderà il via alle 09:00 con il Trofeo di Corsa Giovanile, seguito alle 10:00 dal IV Trofeo Federico Amato. La giornata si concluderà alle 11:30 con la cerimonia di premiazione dei vincitori. “Le persone incredibili non diventano incredibili per caso.”

