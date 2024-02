Truffe Trading Online, vittime due anziani a Pachino

Un’azione rapida da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Pachino ha portato alla luce due casi di truffa, uno ai danni di un’anziana e l’altro di un investitore ingannato attraverso il trading online. Nel primo caso, un individuo contattava un’anziana signora attraverso un falso profilo Messenger, convincendola a effettuare un bonifico di 1.000 euro su una Postepay, senza mai restituire la somma. L’uomo, residente in provincia di Bergamo, ha perpetrato truffe simili in altre regioni.

Nel secondo caso, un individuo utilizzava un falso profilo Facebook di una società di Bitcoin per promettere guadagni elevati attraverso il trading online, ottenendo 250 euro senza fornire alcuna criptovaluta in cambio. L’autore, un uomo di 57 anni residente a Venezia, aveva precedenti per truffe simili. La Polizia di Stato sottolinea l’importanza di vigilare sulle transazioni finanziarie online e di contattarli in caso di sospetto.

