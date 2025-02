Senatrice Musolino: attenzione a imprese e intelligenza artificiale

Si è ufficialmente insediata la Commissione d’inchiesta monocamerale del Senato, incaricata di esaminare il sistema bancario, finanziario e assicurativo in Italia. L’organo avrà il compito di indagare su criticità legate all’accesso al credito, alla tutela del risparmio e ai rapporti tra istituti finanziari e clientela, con particolare attenzione all’impiego delle nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale.

Alla presidenza della Commissione è stato eletto il senatore Pierantonio Zanettin, mentre i vicepresidenti sono i senatori Fausto Orsomarso e Cristina Tajani. Le funzioni di segretari sono state affidate ai senatori Gabriela Di Girolamo e Matteo Gelmetti. Tra i membri nominati figura anche la senatrice Dafne Musolino (Italia Viva), che ha espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori.

“Mi onoro di far parte di questa Commissione d’inchiesta, che ritengo fondamentale per garantire una maggiore tutela ai risparmiatori e per approfondire le dinamiche dell’accesso al credito per giovani, famiglie e imprese, comprese le micro-imprese”, ha dichiarato la senatrice Musolino. “Sarà essenziale anche esaminare i rapporti tra banche e clienti alla luce dell’innovazione tecnologica e dell’intelligenza artificiale”, ha concluso.

L’istituzione della Commissione rappresenta un passo significativo per monitorare e migliorare il sistema finanziario italiano, con particolare attenzione alle esigenze di cittadini e imprese.

