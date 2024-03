Senatore Nino Germanà: pronto a candidarmi alle Europee

Il senatore Nino Germanà ha dichiarato la sua disponibilità a candidarsi alle prossime elezioni europee, sottolineando l’importanza di questo momento per Messina, la Sicilia e il Meridione. In un’intervista, ha affermato: “Sono pronto a candidarmi. Questo è un momento importantissimo per Messina, la Sicilia e il Meridione e sono a disposizione del partito per portare avanti le nostre battaglie per il riscatto del Mezzogiorno”.

Tuttavia, Germanà ha precisato che se a Messina fosse richiesto l’impegno di una quota rosa, la classe dirigente locale sarebbe pronta a individuare la persona più adatta. Ha inoltre evidenziato il lavoro della Lega a Messina, contando su sei consiglieri comunali che, secondo lui, sono il frutto di un lavoro ben fatto sul territorio.

