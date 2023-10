Giallo a Messina: uomo in fuga dall’Ospedale Papardo

Un uomo è misteriosamente scomparso dall’Ospedale Papardo, scatenando una caccia all’uomo da parte dei Carabinieri. Questo individuo è lo stesso che domenica scorsa aveva causato un caos sull’autostrada A20, bloccando il traffico dopo un incidente.

L’uomo era stato ricoverato all’Ospedale Papardo per ricevere cure specifiche a seguito dell’incidente in autostrada, durante il quale era andato in escandescenze. L’episodio aveva creato disagi considerevoli, con diversi veicoli danneggiati e la circolazione sulla tangenziale interrotta.

L’individuo si trovava in uno stato confusionale quando è stato portato in ospedale da un’ambulanza. Gli agenti della polizia stradale erano intervenuti sul posto per gestire la situazione. Tuttavia, il mistero si è approfondito quando l’uomo è improvvisamente scomparso dalla struttura ospedaliera.

Il personale medico dell’Ospedale Papardo ha dato l’allarme, e i Carabinieri sono immediatamente intervenuti per avviare le ricerche dell’uomo in fuga.

