Tentativo di suicidio a Caltagirone, poliziotti evitano una tragedia

Una situazione potenzialmente drammatica ha avuto un esito fortunato a Caltagirone, grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza. Nei giorni scorsi, durante un turno notturno di controllo del territorio, una segnalazione alla Sala Operativa ha messo in allerta le forze dell’ordine circa una donna intenzionata a compiere un gesto estremo. La donna, turbata da gravi problemi personali, minacciava di gettarsi nel vuoto dalla terrazza di un condominio situato nel centro cittadino.

Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno trovato la situazione critica, con alcuni residenti visibilmente preoccupati e tesi per ciò che stava accadendo. Senza perdere tempo, gli agenti sono saliti rapidamente le scale, raggiungendo la terrazza dove hanno trovato la donna in uno stato di evidente confusione mentale.

In quel momento, uno degli agenti ha preso l’iniziativa di stabilire un contatto verbale con la donna, avvicinandosi con estrema cautela e cercando di calmarla. Nel frattempo, il secondo poliziotto, approfittando di un momento di distrazione, è riuscito a bloccare la donna, allontanandola prontamente dalla zona pericolosa.

Dopo averla messa in sicurezza, i poliziotti hanno affidato la donna alle cure del personale medico del 118, che l’ha successivamente trasportata in ospedale per ricevere l’assistenza necessaria.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo