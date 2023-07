Carambola a Palermo, pirata della strada scappa dopo l’incidente

Due incidenti mortali sconvolgono Palermo: motociclista perde la vita nel giorno del suo compleanno, e fuga del pirata della strada scatena carambola tra automobili.

Due incidenti mortali hanno scosso Palermo: un motociclista è deceduto nel giorno del suo compleanno in uno scontro tra moto, mentre un pirata della strada ha provocato una carambola tra vetture in fuga.

Nelle prime ore del mattino, Palermo è stata teatro di due incidenti mortali che hanno scosso la città. In via Lazzaro, di fronte all’ospedale Civico, si è verificato uno scontro fatale tra due motociclisti. Giuseppe D’anna, 51 anni, è deceduto all’istante; un altro grave ferito è stato trasportato in ospedale.

Nello stesso frangente, in via Plauto, una carambola tra quattro automobili ha creato un caos senza precedenti. Secondo le prime ricostruzioni, una delle vetture coinvolte, una Alfa Giulia risultata rubata, ha innescato la serie di impatti ad alta velocità. L’autista dell’auto rubata è fuggito a piedi dalla scena dell’incidente.

Le indagini sulla dinamica dei due incidenti sono state affidate alla polizia municipale, che sta cercando di risalire all’identità del pirata della strada coinvolto nel secondo incidente. Fortunatamente, una sola persona è rimasta ferita, e le sue condizioni non sembrano gravi.

