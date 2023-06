Brolo, ‘Sicilian Stories’: l’app che porta la Sicilia nel palmo della tua mano

Sicilian Stories: l’app della brolese Flaviana Lenzo che promuove l’eccellenza siciliana e la rende accessibile a livello globale.

Flaviana Lenzo, fondatrice del brand ‘Sicilian Stories’, ha lanciato un nuovo progetto rivoluzionario per portare la cultura siciliana direttamente sugli smartphone di tutto il mondo. L’app, disponibile sia per dispositivi mobili che per computer, offre una vetrina digitale unica in cui è possibile acquistare prodotti tipici siciliani e scoprire affascinanti itinerari esperienziali.

Questa iniziativa sostenibile e inclusiva mira a valorizzare l’artigianato locale e le eccellenze della Sicilia, offrendo loro una visibilità internazionale. Sin dal suo lancio nel 2018, il marchio ‘Sicilian Stories’ si è distinto per la sua innovazione nel promuovere la Sicilia come un punto di riferimento mondiale per l’artigianato di qualità.

L’app ‘Sicilian Stories’ è costantemente aggiornata con nuovi marchi e prodotti, offrendo una vasta gamma di opzioni per i consumatori interessati a sostenere l’economia siciliana. Chiunque può contribuire a questo progetto scaricando gratuitamente l’app e condividendo un’immagine sui social media, taggando il profilo ufficiale di ‘Sicilian Stories’.

L’obiettivo principale di questa app innovativa è quello di offrire un accesso globale alle opportunità della Sicilia. Oltre alla possibilità di acquistare prodotti, gli utenti possono esplorare itinerari di trekking naturalistico e scoprire strutture accessibili alle persone con disabilità.

Flaviana Lenzo, appassionata di viaggi e conoscenza sin da bambina, è determinata a far conoscere al mondo intero le bellezze e le tradizioni siciliane di inestimabile valore. Dal pistacchio di Bronte alle mandorle di Avola, dalla tradizione culinaria con specialità come gli arancini/arancine, i cannoli e la cassata, la Sicilia vanta un patrimonio unico e riconosciuto a livello internazionale.

Attraverso ‘Sicilian Stories’, Flaviana Lenzo e il suo team intendono sostenere le piccole realtà artigianali che spesso lottano per ottenere la visibilità che meritano. La condivisione è un valore fondamentale per il popolo siciliano e ‘Sicilian Stories’ vuole mettere a disposizione di tutti i sapori, i colori e la cultura di questa terra straordinaria.

Con il nuovo marketplace digitale, ‘Sicilian Stories’ è determinato a portare nel mondo intero queste realtà artigianali che meritano di essere conosciute. La community interessata ha accolto con entusiasmo questa iniziativa che promette di valorizzare l’identità siciliana e di supportare le aziende locali. Esplora, acquista e scopri l’autentica Sicilia con un’app unica nel suo genere.

